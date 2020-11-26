26 Kasım 2020 Perşembe 09:59 | Son Güncelleme:
Hande Ataizi'den 'Menajerimi Ara' dizisinin o sahnesine tepki!
Oyuncu ve sunucu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Maçka'daki bir spor salonundan çıkarken görüntülendi.
Ünlü oyuncu, 21 yıl önce Bodrum’da tuvalet penceresine sıkıştığı anların, bir televizyon dizisindeki sahneyle yeniden gündeme gelmesine tepki gösterdi.
Ataizi, “Diziyi izlemedim ama tanıtımını gördüm, arkadaşlarım göndermiş. Ne kızacağım, gereksiz yani! Artık bin yıl öncesinin şeyi... Saçma sapan şeyler” diye konuştu.