Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7963
  • 7,4181
  • 379.159
  • 102340
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu hakkında geri vites: Biraz patavatsızlık ettim!
22 Mayıs 2020 Cuma 09:59 | Son Güncelleme:

Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu hakkında geri vites: Biraz patavatsızlık ettim!

Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu hakkında geri vites: Biraz patavatsızlık ettim!

Oyuncu ve sunucu Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon Harvey ile önceki gün Maçka Parkı'nda görüntülendi. Ataizi, Kenan İmirzalıoğlu hakkındaki söylemlerine açıklık getirdi.

Çocukların sokağa çıkma iznini değerlendiren Hande Atasizi, önceki gün oğluyla parkta vakit geçirirken objektiflere yansıdı. Ataizi'ne, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Kıvanç Tatlıtuğ’u çok beğeniyorum, onunla oynamak isterim. Kenan İmirzalıoğlu, hiç iyi bir oyuncu değil. Onu yetenekli bulmuyorum. Sokaktan bir adam al, daha iyi oynatırsın. En azından daha doğal" açıklaması soruldu.

'BİRAZ PATAVATSIZLIK ETTİM'

46 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili, "Kenan'ı seviyorum. Hiçbir kişisel çatışmam yok. O programda 'Kıvanç mı, Kenan mı?' sorusu sorulduğunda, ki nefret ediyorum o tip sorulardan, hep bir polemik oluyor. Kıvanç'ı beğendiğimi söyledim. Kenan'ın da daha belli karakterlerde oynadığını söyledim ama olay buraya geldi" ifadelerini kullandı.

Ataizi, "Kötü bir niyetle söylemedim. İnsanlar karantinada, evlerinde otururken niye böyle negatif şeyler duysunlar? Biraz patavatsızlık ettim. Ben de oyuncu olduğum için nacizane fikrimi beyan ettim" dedi.


Bakan Selçuk duyurdu: İlave tediyeler bugün hesapta
Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarını sertifikalandıracağız
Hatalar zinciri! 5 isimli adamın evliliği tehlikede
Koronavirüs sonrası restoranlarda yeni dönem başlıyor
4 alternatifli yayın planı
Depremzedelere yapılan yardımlar 545 milyon liraya ulaştı

Depremzedelere yapılan yardımlar 545 milyon liraya ulaştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı

Koşu bandı kullanırken sağlığınızdan olmayın!