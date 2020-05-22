Hande Ataizi'den Kenan İmirzalıoğlu hakkında geri vites: Biraz patavatsızlık ettim!

Çocukların sokağa çıkma iznini değerlendiren Hande Atasizi, önceki gün oğluyla parkta vakit geçirirken objektiflere yansıdı. Ataizi'ne, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Kıvanç Tatlıtuğ’u çok beğeniyorum, onunla oynamak isterim. Kenan İmirzalıoğlu, hiç iyi bir oyuncu değil. Onu yetenekli bulmuyorum. Sokaktan bir adam al, daha iyi oynatırsın. En azından daha doğal" açıklaması soruldu.

'BİRAZ PATAVATSIZLIK ETTİM'

46 yaşındaki oyuncu konuyla ilgili, "Kenan'ı seviyorum. Hiçbir kişisel çatışmam yok. O programda 'Kıvanç mı, Kenan mı?' sorusu sorulduğunda, ki nefret ediyorum o tip sorulardan, hep bir polemik oluyor. Kıvanç'ı beğendiğimi söyledim. Kenan'ın da daha belli karakterlerde oynadığını söyledim ama olay buraya geldi" ifadelerini kullandı.

Ataizi, "Kötü bir niyetle söylemedim. İnsanlar karantinada, evlerinde otururken niye böyle negatif şeyler duysunlar? Biraz patavatsızlık ettim. Ben de oyuncu olduğum için nacizane fikrimi beyan ettim" dedi.