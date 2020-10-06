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06 Ekim 2020 Salı 12:44 | Son Güncelleme:

Hande Ataizi: Üniversitede eziktim!

Hande Ataizi: Üniversitede eziktim!

Oyuncu ve sunucu Hande Ataizi, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Ataizi, "Üniversitede biraz çekingendim. Eziktim." dedi ve Yıldız Kenter sayesinde güvenini kazandığını söyledi.

Hande Ataizi, YouTube üzerinden yayınlanan “Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler” programına konuk oldu. Ataizi, “Okulda popüler miydin?” sorusu üzerine üniversite yıllarında yaşadığı sıkıntılı dönemi anlattı.

Ünlü oyuncu, “Üniversitede biraz çekingendim. Eziktim. Yıldız Kenter ders veriyordu. Çok akıllı bir kadındı. Benim o özgüvensizliğimi, mükemmeliyetçi olup da kıpırdayamama halimi gördü, beni en arkadan parmak kaldırmayan olarak seçti ve çalıştırdı. Onun sayesinde kendime güvenimi kazandım. Ego mego bir yana, ‘normal insan’ kategorisine Yıldız Kenter sayesinde geldim. Benim için önemlidir. Kişisel gelişim konusunda da.” şeklinde konuştu.

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