Hande Ataizi Sevda Demirel'den reyting uğruna mı tokat yedi? Yıllar sonra ilk kez anlattı

Oyuncu Hande Ataizi, Jülide Ateş'in sunduğu '40' programına konuk oldu. Hande Ataizi ve Cem Davran'ın sunduğu "İki Kere Kiki" programında yıllar önce yaşanan tokat olayı, oyuncu Hande Ataizi'ne soruldu. İlk başta Jülide Ateş'in "Hande Ataizi, Sevda Demirel'den o tokadı reyting uğruna mı yedi?" sorusu karşısında şaşkına uğrayan oyuncu, soruya şöyle yanıt verdi;

"BANA O OLAYI YAYINLAMAYACAKLARINI SÖYLEDİLER"

"Program banttan çekiliyordu, canlı yayın değildi. Maalesef böyle bir şey oldu. Baktığınız zaman kimin hadsizliği oluyor. Ben orada editörlerin sorduğu soruları sordum onun cevabı bana tokat şeklinde oldu. Ben zaten şok oldum yüzüme yediğim tokatla, gerçekten elim ayağı titredi. O kişi çıkarıldı zaten oradan yollandı. Hadi şov devam ediyor dediler. Bana o olayı yayınlamayacaklarını söylediler. Ben de stüdyoya geçtim programı sunmaya devam ettim. Yıllarca bunun ceremesini çektim. Bu olayın yıl dönümü falan kutluyorlar. Bana bu kadar uzatılacak gibi bir şey gelmiyor. gerçekten şaşırıyorum."



"TAVRIMI BOZMAM"

Ataizi'nin açıklamasından sonra Sevda Demirel'in tokatla ilgili açıklamalarını okuyunca gülme krizine giren Jülide Ateş, "Sevda Demirel kabusunuz oldu mu?" diye sordu. Ataizi, "Yüz kızartıcı bir şey gibi konuşuluyor, ben utanacak bir şey yapmadım sadece gerçek bir soru sordum. Ben şimdi de aynı şey yaşansa karşılık vermem, tavrımı bozmam. İnsan bunu bana açıklasın bu olay neden bu kadar uzadı" diye yanıtladı.



Ataizi, "Sahip olduğunuz şöhreti taşıyamadığınız anlar oldu mu?" sorusuna da şöyle cevap verdi:

"GENELEVİN TUVALETİNDEN KAÇARKEN YAKALANMIŞ DEĞİLİM"

"Oldu tabii ki… Ben bir operasyon geçirmiştim burnumdan ve kimsenin olmadığı bir yer diye götürüldüm. Basın gelmeye başladı, tedirgin oldum, hırs yaptım; reklam amaçlı götürülmüştüm ben oraya, onu anladım. Çok çocukça bir şey, şimdi olsa efendi efendi kapıdan çıkar gidersin. Yaşın da verdiği delilikle… Çektirmeyeceğim kendimi diye, tuvalet penceresi buldum ve atlamaya kalktım. Şimdi gülüyorum tabii. Tuvalet penceresine sıkışmış. Genelevin tuvaletinden kaçarken de yakalanmış değilim, yüz kızartıcı bir durum değil. Mekandaki insanların bana yaptıkları kötülükle, ben kazanacağım diye, bir gençlik fevriliğiydi… Şu anda birinin evinde Hande Ataizi tuvalet penceresi haberi diye bir magazin ödülü var!"

