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  3. Hande Ataizi pişman oldu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan özür diledi
23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:08 | Son Güncelleme:

Hande Ataizi pişman oldu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan özür diledi

Hande Ataizi pişman oldu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan özür diledi

YouTube'da Ertem Şener'in programına katılan Hande Ataizi, "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum. Sokaktan bir adam al, daha iyi oynar" demiş, sözleriyle olay yaratmıştı. Ataizi'den yeni bir açıklama geldi.

Hande Ataizi, katıldığı programda dobra açıklamalara imza attı. Ertem Şener'in sorularını yanıtlayan Hande Ataizi hedefine Kıvanç Tatlıtuğ ile Kenan İmirzalıoğlu'nu aldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un oyunculuğuna övgüler yağdıran Hande Ataizi, "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum. Sokaktan bir adam al, daha iyi oynar" dedi.

ÖZÜR DİLEDİ!

Hande Ataizi, çok konuşulan sözlerinin ardından sessizliğini 2. Sayfa programından Asiye Acar'a bozdu.

"Kenan İmirzalıoğlu deyince, başarılı bulduklarıma haksızlık olmasın diye öyle bir benzetme yaptım. Kıvanç'ın oyunculuğu daha versiyonlu. Bir dürü dizide, filmde farklı rollerde izliyorsunuz. Vücut formuna kadar her şeyi o karaktere uyduruyor. Kenan'a haksızlık olmasın. Bir sürü güzel projede rol aldı. Kıvanç'ı izlediğimde üzerinde çalışılmış roller görüyorum. Bu biraz insanın oyunculuğa verdiği değerle alakalı. Kenan'ı tenzih ediyorum. Her oyuncunun bir kapasitesi var. Kenan İmirzalıoğlu'na "kendini yenile" demek benim ne haddime. Dünya üzerinde benim de oynayamayacağım, zorlanacağım roller olabilir. Eğer kırdıysam affola... Kimseyi kırmak amacıyla söylemedim çünkü."


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