Hande Ataizi oğlu ile birlikte çocuklar gibi eğlendi

Bodrum tatiline başlayan Hande Ataizi, önceki gün Gölköy'de denize girerken görüntülendi. Uzun bir süre oğlunu güneşleyen Ataizi daha sonra oğluyla birlikte deniz yatağına bindi. Annesinin üzerine yatan Leon bir müddet deniz yatağında yüzdü. Ataizi ise oğlu ile birlikte çocuklar gibi eğlendi. Yaklaşık 1 saat denizde kalan ana oğul daha sonra iskeleye çıkarak güneşlendi.

(İHA)