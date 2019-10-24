Hande Ataizi kural bozdu! 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile ilk paylaşım

Kendisinden 20 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Hande Ataizi, mutluluğunu artık gizlemiyor. Daha önce el ele görüntülenen çiftten Ataizi, kural bozdu ve sosyal medya hesabından Aydoğdu ile fotoğrafını paylaştı. Çiftin Bodrum tatillerinde çekildikleri kareye takipçilerinden de çok sayıda yorum ve beğeni geldi.