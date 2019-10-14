Hande Ataizi, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evleniyor!
Hande Ataizi, bugün 2.Sayfa programına canlı olarak bağlandı. Açıklamalarıyla magazin gündemine damga vuran Ataizi, 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu’nun kendisiyle evlenmek istediğini söyledi.
İşte Hande Ataizi’nin açıklamalarından satır başları:
-Dinç benimle evlenmek istediğini söyledi. Ben de olumlu yaklaştım. Bir düzene girmek kötü bir şey değil, evlilik iyi bir şey hayatın bir düzene giriyor.
-Hiç beklemediğim bir anda oldu. Umudumu yitirdiğim anda Dinç çıktı karşıma. Beni gerçekten seven biri, önceliğim mutlu olmak.
-Eğer evlenirsek çok küçük, basit bir şey olsun istiyoruz. Davul-zurna olmasın istiyoruz.
-Aramızda 20 yaş fark var. Evet, fazla görünüyor ve benim çekincelerim vardı. ‘Ben yaşlanacağım, güzelliğim gidecek! Adam ise tam kıvamına gelecek’ diye çekincelerim vardı. 7 ayda bunu aştım. Çünkü yan yana geldiğimizde de aramızda uçurum var gibi görünmüyor. Benim bu korkum vardı onu da yendim.
-Evlenirsek çocuk işi kısmet ama doktora sordum olabiliyormuş. Leon’a bir kardeş olabilir ama tüp bebek istemiyorum.