Hande Ataizi kaç yaşında? Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu kaç yaşında? sorularının yanıtı merakla araştırılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre, Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu Mayıs ayında Fransa Marsilya'da evlenecek. Önce sade bir nikah kıyılacak, ardından yemekli bir davet gerçekleşecek. Haberi görenler Hande Ataizi ve Dinç Aydoğu ile ilgili aramalarını yoğunlaştırdı. İşte merak edilenler..

HANDE ATAİZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ayşe Hande Ataizi, 2 Eylül 1973 tarihinde Bursa’da Bursa’lı bir ailenin kızı olarak doğmuştur. Hande Ataizi’nin öz babası Mehmet Ali Ataizi bir mimar, annesi Nermin Çelen ise Uludağ Üniversitesi'nde Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde profesördür. Hande Ataizi üç yaşındayken annesiyle babası ayrılır. Üç yaşından beri Hande'nin üvey babası olan Hadi Çelen, Bursa'da inşaat mühendisidir. Üvey babasından olan Sinan adında kardeşi vardır.

İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Profesyonel oyunculuğa Kenter Tiyatrosunda başlayıp 3 yıl devam etmiştir. Bu arada Yeşilçam'la tanışmış. Ardından özel TV kanallarından gelen dizi tekliflerini değerlendirmiştir.

Sinemaya 1996 yılında oynadığı “Mum Kokulu Kadınlar” filmiyle başlamış olup ünlenmiştir. Bu filmdeki rolüyle ‘Altın Portakal’ almıştır.

Sinema ve dizilerdeki oyunculuğunun yanısıra pek çok televizyon programının da sunuculuğunu yapmıştır.

Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer almış sanat dünyasının önemli ikililerinden olmuşlardır.

TNT kanalında "İzdivaç" adlı bir evlendirme proğramı sunmaktadır.

Star'da yayınlanan “Benzemez Kimse Sana” aldı yarışma programında Jürilik yapmaktadır.

Evlilikleri: 1.evliliği: 4 Ağustos 2004 tarihinde Fethi Pekin ile 24 saat süren bir evlilik yapmıştır.

2.evliliği:8 Eylül 2012 tarihinde Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile evlenmiştir.

DİNÇ AYDOĞDU KAÇ YAŞINDA?

Genç oyuncu, 1994 yılında dünyaya geldi. Marmara Spor Akademisi antrenörlük 3. sınıf öğrencisi olan Dinç Aydoğdu, oyunculuk eğitimini Craft oyunculuk atölyesi, Tuba Çimen Kamera Önü Oyunculuk ve Müjdat Gezen Konservatuvarında tamamladı.

Leonce ve Lena, Don'un Bir Günü oyunlarında yer alan Aydoğdu, Kelebeğin Ömrü, Mevsim Kıştan Öte kısa filmlerinde de boy gösterdi.