Handan Selçuk eşi Timur Selçuk'un vasiyetini açıkladı

Usta müzisyen Timur Selçuk, evinde hayata gözlerini yumdu. Yaşadığı büyük üzüntüyü anlatan eşi Handan Selçuk, “Evde uyurken, acı çekmeden ölmeyi isterdi. Allah duasını kabul etti. Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna alışamıyorum” dedi.

ANMA GECESİ DÜZENLEMEYİN

Handan Hanım, sözlerine şöyle devam etti: “Eşim, öldükten sonra anma gecesi düzenlemeyin diye vasiyette bulundu. Biz de bu isteğine ailesi olarak saygı duyuyoruz. Onun için anma gecesi düzenlemeyeceğiz."

"Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna hiçbir zaman alışamayacağım. Ben onun öldüğünü hâlâ kabul edemiyorum. O ölmedi, hep biz ailesi ve sevenleriyle yaşayacak."

"Onun en büyük mirası Çağdaş Müzik Merkezi. Burayı yaşatmak için elimizden geleni sevenleriyle yapacağız. En son bir gece önce konuştuğumda keyfi çok yerindeydi."

"Çok ani kaybettik onu. Beni arayan, başsağlığı dileyen herkese çok teşekkür ederim."