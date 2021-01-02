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  • Han Solo kimdir? İşte Han Solo Bir Star Wars Hikayesi film konusu ve oyuncuları
02 Ocak 2021 Cumartesi 22:44 | Son Güncelleme:

Han Solo kimdir? İşte Han Solo Bir Star Wars Hikayesi film konusu ve oyuncuları

Han Solo kimdir" İşte Han Solo Bir Star Wars Hikayesi film konusu ve oyuncuları

Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi adlı film televizyon ekranlarında ilk kez yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Han Solo Bir Star Wars Hikayesi izleyenleri ekran başına kilitledi. Peki Han Solo Bir Star Wars Hikayesi film konusu nedir ve oyuncuları kimler? Han Solo kimdir?

Han Solo'nun hayatını anlatan Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi ilk kez televizyon ekranlarında seyirciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Ron Howard'ın oturduğu, Senaryosunu Lawrence Kasdan ve Jon Kasdan'ın yazığı Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi 2 Ocak 2020 Cumartesi günü Kanal D ekranlarında yayınlandı.  Tüm zamanların fenomen bilim kurgu filmlerinden Yıldız Savaşları karakterlerinden Han Solo kim olduğu, ve filmin konusu ile birlikte oyuncu kadrosu merak konusu oldu.

HAN SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ KONUSU NE?

Yıldız Savaşları karakterlerinden Han Solo'nun gençlik yıllarını konu alan Western türündeki ABD filmi Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi, genç Han Solo'nun tehlikeli yeraltı suç dünyasındaki maceraları sırasında uzun süre yoldaşı olacak olan Chewbacca ve Lando Calrissian gibi Star Wars evreninin sevilen karakterleriyle yolunun kesişmesini ele alıyor.

Karanlık ve tehlikeli yeraltı dünyasında cesaret gerektiren pek çok maceraya atılırken, Han Solo müstakbel yardımcı pilotu Chewbacca ile arkadaş olur. Ve, Star Wars efsanesindeki beklenmedik kahramanların rotasını belirleyen bu yolculukta, kötü nam salmış kumarbaz Lando Calrissian ile tanışır.

HAN SOLO: BİR STAR WARS HİKAYESİ OYUNCULARI

Alden Ehrenreich - Han Solo

Woody Harrelson - Beckett

Emilia Clarke - Kira[1]

Donald Glover - Lando Calrissian

Thandie Newton

Phoebe Waller-Bridge - L3-37

Joonas Suotamo - Chewbacca

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