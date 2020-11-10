Masumlar Apartmanı 9. bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Masumlar Apartmanı bu akşam 9. bölümü ile ekranlara geldi. TRT 1'in sevilen yapımları arasında yer alan Masumlar Apartmanı izleyicileri ekrana kilitleyen yapımlar arasında yer alıyor. Yayınlanan son bölümün ardından seyirciler Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

MASUMLAR APARTMANI 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca haberimize ekleyeceğiz.

HAN İNCİ'YE HER ŞEYİ ANLATACAK MI?

Masumlar Apartmanı 9. bölümü bu akşamlar, ekrana geliyor. Han’ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşar. Memduh ve İnci’nin arası yine bozulur. Ege evlendiklerini açıklamak yerine İnci ve Han’ın böyle bir ‘oyuna’ başvurmasına tepki gösterir.

Okulda da sinirini Neriman’dan çıkarır. Han’ın attığı büyük adım Derenoğlu ailesine de yansır. Gülben Esat’a olan aşkı için harekete geçmeye karar verir. Önündeki en büyük engel ise Safiye’dir.

Uygar’ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra Han’ın karanlık tarafıyla tanışır. Ege Han’ın parasıyla okumamaya kararlıdır. Sonuçlarını düşünmeden yaptığı plan başını derde sokar. Gülben’in Esat için kurduğu hayallerin üzerine Safiye kabus gibi çöker. İki kardeş arasında ilk defa kılıçlar karşılıklı çekilir. Han İnci’yle aralarında olan gerilimin daha fazla uzamasını istemez. Kendini kısmen de olsa İnci’ye açmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.