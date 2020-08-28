Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3322
  • 8,7254
  • 460.622
  • 1109.74
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hamilelik kilolarından eser kalmadı! Aslıhan Doğan Turan sırrını anlattı
28 Ağustos 2020 Cuma 11:20 | Son Güncelleme:

Hamilelik kilolarından eser kalmadı! Aslıhan Doğan Turan sırrını anlattı

Hamilelik kilolarından eser kalmadı! Aslıhan Doğan Turan sırrını anlattı

Futbolcu Arda Turan'ı eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün oğlu Hamza Arda ve annesi Güler Doğan ile Zorlu AVM'deydi. Hamileliğinde sadece 8.5 kilo alan Turan, nasıl formda kaldığını anlattı.

1.5 ay önce oğlu Asil Aslan’ı dünyaya getiren Doğan, hamilelik boyunca aldığı 8.5 kiloyu vermiş, üstüne 2 kilo daha zayıflamış. 45 kiloya düşen Aslıhan Doğan “Sosyal medya aç kaldığımı yazıp duruyor. Asla doğru değil” diyerek sırlarını verdi.

Turan; "Zengin ve sağlam kahvaltı yaparım. Yumurta vazgeçilmezim. Öğlen bir kase yoğurt yerim. Akşam yemeğim 18.00’de biter. Protein ve sebze ağırlıklı besleniyorum." dedi. "Karbonhidrat az tüketiyorum" diyen Turan, "Tercihim, kinoa ve esmer pirinç. Günde 2 litre nane, maydanoz ve limonlu su içiyorum." açıklamasında bulundu.

Japonya Başbakanı resmen istifa etti!
İmdada Acun Ilıcalı yetişti! Transfer görüşmeleri resmen başladı
Sağlık çalışanları dikkat: Yıl sonuna kadar ulaşım ücretsiz
Güvenlik görevlileri cinayeti önledi... Hastanede eski eşini öldürecekti
Bakan Albayrak paylaştı: ‘Battık, bittik‘ lobisi yine üzülecek
Kağıt toplayıcı çocuk Türk bayrağını yerden alarak tel örgülere astı

Kağıt toplayıcı çocuk Türk bayrağını yerden alarak tel örgülere astı

Savunma sanayisinde 'yapay zeka' dönüşümü

Savunma sanayisinde ''yapay zeka'' dönüşümü

28 Ağustos 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık n

28 Ağustos 2020 çeyrek altın, gram altın fiyatları anlık ne kadar oldu?

Kendi kazdığı mezara defnedildi

Kendi kazdığı mezara defnedildi