Hamile oyuncu Damla Ersubaşı aldatıldı mı? Doğuma günler kala flaş iddia!

Oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser ile dünyaevine girmişti. Şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almasına sayılı günler kala Ersubaşı'nın, eşi Keser tarafından ihanete uğradığı iddia edildi.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ, TAKİBİ BIRAKTI!

Ersubaşı’nın bu haberi öğrenmesiyle birlikte ayrılık kararı aldığı da öne sürüldü. UçanKuş'un haberine göre Mustafa Can Keser, bir kadınla oldukça samimi olduğu görüldü.

Öte yandan 2. çocuğuna hamile olan Damla Ersubaşı’nın, eşi Mustafa Can Keser’i sosyal medyadan takip etmeyi bırakması ve birlikte çekilen fotoğrafları silmesi de iddiaları güçlendirdi.