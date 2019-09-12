Hamile oyuncu dehşeti yaşadı

İstanbul Ataşehir’de 1 Eylül’de 6 aylık hamile olan manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti. Bir süre sonra hastaneye, Kaplakarslan’ın sevgilisi Temel Kankıran da geldi. Hastane çıkışı annesiyle aracına doğru yürüyen genç kadına yaklaşan Kankıran, “Seninle konuşmam lazım” dedi.

‘SİLAHINI KAFAMA DAYADI’

İkili arasında tartışma çıkınca işadamı Kankıran, sevgilisini ve annesini darp etti. Polise giderek şikayetçi olan Ceren Kaplakarslan, ifadesinde “1 yıl önce ayrılmıştık. 2 ay ayrı kaldıktan sonra beni tehdit etti, tekrar birlikte olduk. Kendisinden 6 aylık hamileyim. Olay günü Instagram’la ilgili sorular sordu. Silahı kafama dayadı. Bu sırada annem araya girdi. Beniaraca bindirdi” diye konuştu.

KİMSE YARDIM EDEMEDİ

Kankıran’ın önce annesinin başına ardından kendisinin yüzüne silahın kabzasıyla vurduğunu söyleyen genç oyuncu, “Gözüm şişti. Annemin kolu kırıldı. Ben yere düşünce tekmelemeye başladı.Temel’in arkadaşı çevredekilerin karışmasını engelledi” dedi. Saldırgan da Glock marka tabancasıyla emniyete giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DÜŞÜNDÜĞÜM TEK ŞEY BEBEĞİMDİ

Darp edilirken sadece karnındaki bebeğini düşündüğünü söyleyen Ceren Kaplakarslan, “Bebeğime bir şey olmasın derdindeydim. Kanamam olmuştudu. Neyseki şimdi durumu iyi” şeklinde konuştu.

CEREN KAPLAKARSLAN KİMDİR?

Rafet El Roman ile yaşadığı evlilikle tanınan Ceren Kaplakarslan, 1989 yılında dünyaya geldi. Ünlü organizatör Atilla Kaplakarslan’ın kızıdır. New York Film Akademisi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezun oldu.

2014'te ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile evlendi ancak, ikili 2016 yılında olaylı bir şekilde boşandı.

Uzun süredir gözler uzak bir yaşam süren Ceren Kaplakarslan, 11 Eylül 2019 tarihinde şiddet haberleriyle gündeme geldi. 6 aylık hamile olan 30 yaşındaki manken, iş insanı Temel Kankıran tarafından şiddet gördü.