Hamile olduğu iddia edilen Sıla'dan manidar paylaşım

Sevgilisi Hazer Amani için yılbaşı akşamı sahneye çıkmayan Sıla, yeni yıla sevdikleriyle birlikte girdi. Evde kutlama yapan çift, çekildikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

HAMİLE Mİ?

Çiftin mutluluk pozlarında yüzük detayı dikkat çekti. 13 Ocak’ta nikah masasına oturacakları konuşulan ikili hakkında son olarak şaşırtan bir iddia ortaya atılmıştı. 2.Sayfa programının haberine göre Sıla'nın bir buçuk aylık hamile olduğu öğrenildi.

MANİDAR PAYLAŞIM

Hamilelik iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Sıla'nın Instagram sayfasında paylaştığı son mesaj ise kafaları karıştırdı. Şarkıcı, son paylaştığı kareye "Her şey yeni. Cebimde yeni şarkılar gıcır gıcır. Muhabbetler ileri, yeni. Planlar, programlar heyecanlı, yeni. İçime bakıyorum, iyi, hamdolsun çok iyi. O zaman sallan sallan dur." notunu düştü.