Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın makyajsız hali şaşırttı

Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor. Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları olan Zeynep Alkan son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın makyajsız halini görenler gözlerine inanamadılar.

İşte Zeynep Alkan'ın makyajsız hali...

ZEYNEP ALKAN KİMDİR?

Zeynep Alkan, 13 Ekim 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Hataylı olan Zeynep, Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızıdır. Ayşe adında bir kız kardeşi bulunmaktadır. 12 yaşındayken bazı tiyatro oyunlarında rol alan Zeynep Alkan, 2 yıl Kadıköy Devlet Konservatuarında yarı zamanlı viyola eğitimi almıştır.

Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve çektiği eğlenceli videolarla fenomen olan Zeynep Alkan, 1.69 metre boyunda, 54 kilo ve İkizler burcudur.