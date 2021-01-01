Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat sonrası ilk kez görüntülendi

Geçtiğimiz yaz verdiği pozlarla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Zeynep Alkan, geçtiğimiz günlerde YouTube hesabından ameliyat öncesi görüntülerini paylaşmıştı. Alkan, videoda 'Deviasyon (burun) ameliyatı olacağım. Ses tellerimden kist alınacak. Daha önce de bir kere deviasyon ameliyatı olmuştum. Burnumdan kocaman bir et parçası almışlardı. Estetik değil. Sadece nefes almamı sağlayan bir ameliyat. İşe yaramadı. Bazı seslere çıkamıyorum. Bu moralimi inanılmaz bozuyor. Sesimde çatallaşma var. Kist ameliyatı olacağım. Bir hafta konuşmayacağım' ifadelerini kullanmıştı.



Ameliyat sonrası ilk kez görüntülenen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Hollandalı sevgilisi Wesley Pabis ile Nişantaşı'nda alışveriş yaptı. Zeynep Alkan, ameliyat oldğu için muhabirlerle konuşmazken Pabis sevgilisi hakkında, "Zeynep ameliyat olduğu için bugün konuşmaz" dedi.