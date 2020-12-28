Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ameliyat oldu! O anları YouTube'da paylaştı

Cesur kıyafetler ve pozlar ile sosyal medyanın gündemine oturan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, YouTube kanalında ameliyat öncesi çekilen bir videosunu yayınladı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Zeynep Alkan, şu ifadeleri kullandı:



'Deviasyon (burun) ameliyatı olacağım. Ses tellerimden kist alınacak. Daha önce de bir kere deviasyon ameliyatı olmuştum. Burnumdan kocaman bir et parçası almışlardı. Estetik değil. Sadece nefes almamı sağlayan bir ameliyat. İşe yaramadı.'

Ses tellerinde kist olduğunu ve aldırmak için ameliyat olduğunu belirten Alkan, 'Bazı seslere çıkamıyorum. Bu moralimi inanılmaz bozuyor. Sesimde çatallaşma var. Kist ameliyatı olacağım. Bir hafta konuşmayacağım' ifadelerini kullandı.