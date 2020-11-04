04 Kasım 2020 Çarşamba 14:43 | Son Güncelleme:
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan koronavirüse yakalandı
Ünlüler dünyasından koronavirüsle ilgili haberler yayılmaya devam ediyor. Yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu ve şarkıcı eşi Selen Görgüzel Alkan da koronavirüse yakalandı.
Geçtiğimiz gün testinin pozitif çıktığını öğrenen Selen Görgüzel'in, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi. 41 yaşındaki oyuncunun eşi Hamdi Alkan’ın ise testinin negatif çıktığı ve evde karantinada olduğu öğrenildi.