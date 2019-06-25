Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7718
  • 6,5788
  • 264.551
  • 95.711
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Hamdi Alkan cenaze tabutuna sarılan eşinin fotoğrafını çekti

Hamdi Alkan cenaze tabutuna sarılan eşinin fotoğrafını çekti

Hamdi Alkan cenaze tabutuna sarılan eşinin fotoğrafını çekti

71 yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için düzenlenen cenaze töreninde Hamdi Alkan ile eşinin ilginç bir görüntüsü objektiflere takıldı. Hamdi Alkan, Enis Fosforoğlu'nun tabutu başında eşi Selen Görgüzel Alkan’ın fotoğrafını çekti.

İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı Enis Fosforoğlu'nun, Kadıköy Moda Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Birçok ünlünün katıldığı cenaze namazına, Hamdi Alkan-Selen Görgüzel çifti damga vurdu.

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel tabuta sarıldı. O anlarda da eşi Hamdi Alkan eşinin tabuta sarıldığı anları fotoğrafladı. Bu tartışılan anlar da objektifler tarafından kaydedildi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama
Sekiz ay sonra düğün tazelediler

Ünlü Futbolcunun Çocukları Kur´an-ı Kerim Öğrenirken Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

‘Mavi Balina’ niçin engellenemiyor? Dikkat edin WhatsApp'tan yayılıyor!

Rus ordusu, Sosna'yı kullanıma almaya karar verdi