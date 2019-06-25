Hamdi Alkan cenaze tabutuna sarılan eşinin fotoğrafını çekti

İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı Enis Fosforoğlu'nun, Kadıköy Moda Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Birçok ünlünün katıldığı cenaze namazına, Hamdi Alkan-Selen Görgüzel çifti damga vurdu.

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel tabuta sarıldı. O anlarda da eşi Hamdi Alkan eşinin tabuta sarıldığı anları fotoğrafladı. Bu tartışılan anlar da objektifler tarafından kaydedildi.