Hamdi Alkan cenaze tabutuna sarılan eşinin fotoğrafını çekti
71 yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için düzenlenen cenaze töreninde Hamdi Alkan ile eşinin ilginç bir görüntüsü objektiflere takıldı. Hamdi Alkan, Enis Fosforoğlu'nun tabutu başında eşi Selen Görgüzel Alkan’ın fotoğrafını çekti.
İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı Enis Fosforoğlu'nun, Kadıköy Moda Camii'nde cenaze namazı kılındı.
Birçok ünlünün katıldığı cenaze namazına, Hamdi Alkan-Selen Görgüzel çifti damga vurdu.
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel tabuta sarıldı. O anlarda da eşi Hamdi Alkan eşinin tabuta sarıldığı anları fotoğrafladı. Bu tartışılan anlar da objektifler tarafından kaydedildi.