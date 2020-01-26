Hamam kapatan Catherine Zeta-Jones’in oryantal isteği

Magazin camiasında ‘Felaket Tellalı' olarak anılan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Hollywood yıldızı Catherine Zeta-Jones’un, eşi Michael Douglas ve çocuklarıyla geçtiğimiz haftalarda yaptığı İstanbul tatilinin ilginç detaylarını yazdı.

15 DAKİKA ORYANTAL ŞOV

Kendi internet sitesinde “Hollywood'un oryantal sevgisi” başlıklı bir yazı yazan Akay, “Çocukları Dylan ve Carys ile Ayasofya’daki bir hamama giden Catherine Zeta-Jones, hamamda dansöz istemiş. Rus asıllı ünlü sarışın oryantal Olga’yı hamama kapatarak, 15 dakikalık özel gösterisini izlemiş ve yüklü bir bahşiş vermeyi de ihmal etmemiş. Hamamda 4 saat kalan Zeta-Jones, ayrıca göbek taşına uzanıp kese yaptırmış ve Türk kahvesi içmiş.” ifadelerini kullandı.