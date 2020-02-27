Haluk Piyes'in yeni mesleği herkesi şaşırttı! Ünlü oyuncu kamyon şoförü oldu

Bizim Hikaye, Ateş, Kanımdaki Barut gibi filmlerin oyuncusu Haluk Piyes, hayaline kavuştu. Ünlü oyuncu, Almanya'nın Köln şehrindeki Flix Sürüş Okulu'na kayıt yaptırdı ve kamyon kullanım lisansı aldı.

"Bu benim en büyük hayalimdi" diyerek Instagram'da paylaşım yapan Piyes, 35 tonluk dev araçla yollara çıkarken, "Mücadeleye devam, hayallerimizin istikametinden şaşmak yok, hep çalışmak var" dedi.

Piyes açıklamasında şunları söyledi: "Eğitim, hem Türkçe hem Almanca ve ehliyeti aynı yerde alabildiğin nadir yerlerden... Flix şöfor okulu!!! Arkadaşlar ben ilk derste 35 tonluk kamyonu kullanabildiysem sizler neler yaparsınız kim bilir! Hadi bakalım kolay gele... Mücadeleye devam, hayallerimizin istikametinden şaşmak yok!!! Çalışmak var!!! Kamnyon arkası sözlerinizi bekliyorum."

Piyes'in en son oyunculuk çalışması ise sinema filmi oldu.