Haluk Levent'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na destek: Cumhurbaşkanımız istemiş, bizler de destekleyeceğiz

Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na şahsi olarak 30 bin lira bağışta bulunacağını söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, felaketler olduğu zaman hangi yardım kuruluşu olursa olsun desteklediğini söyledi.

Ahbap Derneği'nin de yardımlar topladığını belirten Levent, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir kampanya açıkladı. Ben her gün yardımları koordine eden Ahbap Derneği Genel Başkanı olarak madem devletin en büyük temsilcisi Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir çağrı yapmış ben de çağrıya cevap verdim. Çünkü insanlar devamlı bizleri devlet kurumlarıyla yarıştırıyorlar halbuki dünyanın en iyi yönetilen devletlerinde dahi sivil toplum kuruluşları vardır. Onlar da bir şeyler yapmaya çalışır. Bizler de bunları yapmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız istemiş bizler de destekleyeceğiz. Bu nedenle kampanyaya şahsım olarak 30 bin lira destekte bulundum."

Levent, günün dayanışma günü olduğunu, kendisinin de geçen gün ihtiyaç sahiplerine gıda desteği sağlamak için bir kampanya düzenlediğini, dayanışma çağrısına tüm sanatçı ve sporcu camiasından destek geldiğini hatırlattı.