Haluk Levent'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Sosyal sorumluluk ve yardım projeleriyle dikkat çeken Anadolu Halk ve Barış Platformu´nun (AHBAP) kurucusu, sanatçı Haluk Levent´in annesi Sabriye Acil, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle dün gece evinde hayatını kaybetti. Levent, acı haberi sosyal medya hesabından, "Dün gece annemiz Sabriye`yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli Sevinç yönetecek. Ahbap´lar çalışmaya devam edecek, yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım" paylaşımıyla duyurdu.

Sabriye Acil´in cenazesi bugün Yamaçlı Mahallesi´ndeki evinden alınarak Yamaçlı Mahalle Mezarlığı´na götürüldü. Cenazede Levent´i yakınları ile hayranları yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Acil, dualarla toprağa verildi.

(DHA)