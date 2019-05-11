Haluk Levent ve Sıla Gençoğlu küstü mü?

Haluk Levent ve Sıla birbirini takipten çıkardı. Haluk Levent, Sıla'ya destek için attığı tweet'i de sildi.

"SILA SENİ SEVİYORUZ" YAZMIŞTI

Sıla'nın sevgilisi Ahmet Kural, tarafından darp edilmesi magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. O dönem pek çokünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla Sıla'ya destek olmuştu. O isimlerden biri de Haluk Levent'i. Haluk Levent, sosyal medya hesabından şarkıcı Sıla'ya destek olarak "Sıla seni çok seviyoruz" yazmıştı. Ancak daha sonra Haluk Levent ile Sıla'nın birbirlerini takipten çıkararak, Levent'in paylaştığı destek tweetini silmesi akıllara 'küstüler mi?' sorusunu getirdi. İki taraftan da konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. İki ismin birbirlerini neden takipten çıkardığı ise merak konusu oldu.