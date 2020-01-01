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  3. Haluk Levent sözünü tuttu! Yeni yılı böyle karşıladı

Haluk Levent sözünü tuttu! Yeni yılı böyle karşıladı

Haluk Levent sözünü tuttu! Yeni yılı böyle karşıladı

AHBAP platformu ile yardıma muhtaç insanlara destek olan şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Arda ve Semih'i ziyaret etti. Gençlere verdiği sözü tutan ünlü sanatçı, burada özel bir konser verdi.

İhtiyaç sahibi kişilere yardımda bulunmak amacıyla kurduğu AHBAP platformu ile binlerce kişiye yardım eli uzatan ünlü şarkıcı Haluk Levent, örnek bir harekete daha imza attı. Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Arda ve Semih'e verdiği sözü tutarak, burada özel bir konser verdi.
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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ünlü sanatçı, Arda ve Semih'i ziyaret ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Elfida şarkısını söyleyen Haluk Levent, o anları "Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum" notuyla takipçileriyle paylaştı.

TEDAVİ GÖREN ZEYNEP'İN BABASINA İŞ VEREN FİRMAYA KONSER VERMİŞTİ

Öte yandan, Ekim ayında Bursa'da yaşayan Selçuk ve Ümran Sargın çiftinin iki çocuğundan biri olan ve 'NCL Tip 2 SMA' hastalığından dolayı Ankara'da tedavi gören Zeynep Sargın'ı ziyaret eden Haluk Levent, baba Selçuk Sargın'a iş verecek firmanın personeline konser sözü vermişti. Firmanın Sargın'ı işe aldığını öğrenen Levent, firmaya giderek konser vermişt


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