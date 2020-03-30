Haluk Levent kampanya başlattı... Ünlü isimler yardıma koştu!

Haluk Levent başlattı, ünlüler yardıma koştu. Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer, Hande Yener, İbrahim Çelikkol, Onur Saylak, Gülben Ergen, Derya Uluğ ve Murat Boz gibi yıldız isimler, korona virüsüyle mücadele ederken dayanışmanın bir kez daha en güzel örneklerini verdi. Ünlü isimler Haluk Levent’in öncelik ettiği ‘Dayanışma Günleri’ kapsamında Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ailelerin iki aylık gıda ihtiyacını karşıladı. Haluk Levent yaptığı açıklamada “Şimdiden 10 bin aileye ulaştık. Paraların tamamı 1 hafta içerisinde bize başvuran ailelere gönderilecek” dedi.

KIVANÇ TATLITUĞ - BAŞAK DİZER, 1000 AİLE 2 AYLIK



ARAS BULUT İYNEMLİ, 100 AİLE 2 AYLIK



MURAT BOZ, 1000 AİLE 2 AYLIK

GÜLBEN ERGEN, 50 AİLE 2 AYLIK



BORA DURAN, 20 AİLE 2 AYLIK

CAN YAMAN, 50 AİLE 2 AYLIK

DERYA ULUĞ, 30 AİLE 2 AYLIK

HANDE YENER, 100 AİLE 2 AYLIK

İBRAHİM ÇELİKKOL, 20 AİLE 2 AYLIK

KAAN YILDIRIM, 30 AİLE, 2 AYLIK

MERVE ÖZBEY, 20 AİLE 2 AYLIK

ONUR SAYLAK, 20 AİLE 2 AYLIK

POLAT YAĞCI, 100 AİLE 2 AYLIK

SEDA SAYAN, 360 AİLE 2 AYLIK