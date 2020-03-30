Haluk Levent kampanya başlattı... Ünlü isimler yardıma koştu!
Haluk Levent'in başlattığı kampanya çığ gibi büyüyor. Ünlüler çok sayıda ailenin 2 aylık temel gıda masraflarını karşıladı.
Haluk Levent başlattı, ünlüler yardıma koştu. Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer, Hande Yener, İbrahim Çelikkol, Onur Saylak, Gülben Ergen, Derya Uluğ ve Murat Boz gibi yıldız isimler, korona virüsüyle mücadele ederken dayanışmanın bir kez daha en güzel örneklerini verdi. Ünlü isimler Haluk Levent’in öncelik ettiği ‘Dayanışma Günleri’ kapsamında Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ailelerin iki aylık gıda ihtiyacını karşıladı. Haluk Levent yaptığı açıklamada “Şimdiden 10 bin aileye ulaştık. Paraların tamamı 1 hafta içerisinde bize başvuran ailelere gönderilecek” dedi.
KIVANÇ TATLITUĞ - BAŞAK DİZER, 1000 AİLE 2 AYLIK
ARAS BULUT İYNEMLİ, 100 AİLE 2 AYLIK
MURAT BOZ, 1000 AİLE 2 AYLIK
GÜLBEN ERGEN, 50 AİLE 2 AYLIK
BORA DURAN, 20 AİLE 2 AYLIK
CAN YAMAN, 50 AİLE 2 AYLIK
DERYA ULUĞ, 30 AİLE 2 AYLIK
HANDE YENER, 100 AİLE 2 AYLIK
İBRAHİM ÇELİKKOL, 20 AİLE 2 AYLIK
KAAN YILDIRIM, 30 AİLE, 2 AYLIK
MERVE ÖZBEY, 20 AİLE 2 AYLIK
ONUR SAYLAK, 20 AİLE 2 AYLIK
POLAT YAĞCI, 100 AİLE 2 AYLIK
SEDA SAYAN, 360 AİLE 2 AYLIK