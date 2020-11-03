03 Kasım 2020 Salı 21:29 | Son Güncelleme:
Haluk Levent, Gülben Ergen, Edis, Demet Akalın gibi ünlülerden depremzedelere yardım eli
İzmir'e yardımlar için tüm Türkiye birlik oldu.
Ahbap Derneği’nin kurucusu şarkıcı Haluk Levent, depremin ardından yardım hareketine katılan ünlüleri sosyal medyada paylaştı. Gülben Ergen ve komedyen Kaan Sekban, 100’er ailenin 1 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak. Şarkıcı Edis Görgülü ise 250’şer ailenin 1 aylık gıda ihtiyacını karşılayacak.
AKUT’A 5 BİN TL BAĞIŞ
Sosyal medya hesabından AKUT için çağrıda bulunan popçu Demet Akalın, derneğe 5 bin TL bağışta bulundu. Akalın, dekontunun fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.