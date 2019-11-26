Şahsiyet dizisi konusu ne, oyuncuları kim? Haluk Bilginer'in dizisi Şahsiyet hangi kanalda?

Şahsiyet dizisi konusu ve oyuncuları, Haluk Bilginer’in bu dizideki oyunculuğu ile Emmy Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görülmesinin ardından araştırılıyor. Usta oyuncu dizide emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu karakterine hayat vermişti. Dizide Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle bir anda değişiyor.

ŞAHSİYET DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Şahsiyet dizisi Puhu TV’de yayınlanmıştı.

ŞAHSİYET KONUSU

Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurtdışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.

Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh’ın aldığı cinayet kararı, Nevra’nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

ŞAHSİYET OYUNCULARI

Oyuncuları arasında Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim, Fırat Topkorur bulunuyor.

Dizinin yönetmenliğini Onur Saylak üstlendi, senaryosunu ise Hakan Günday'ın yazdı.