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'Hollywood'dan teklifler geliyor'

'Hollywood'dan teklifler geliyor'

Aldığı Emmy ödülüyle ülkede sevinç yaşatan Haluk Bilginer, İstanbul’a döndü. Coşkuyla karşılanan Bilginer, “Herkes mutlu olunca bende mutluyum” dedi.

Recep ASLAN 

47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü alan Haluk Bilginer, ayağının tozuyla New York’tan İstanbul’a geldi. Ödülüyle yürekleri kabartan oyuncu, havalimanında sevenleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Gördüğü ilgiden memnun olan Bilginer, ”Beni sevindiren şey ödülün Türkiye için bir gurur vesilesi olması oldu. Açıkçası bu durum beni ödülden daha mutlu etti. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Yüzlerce ülke arasında aday gösterilmiş olmak önemliydi. Herkes çok mutlu o yüzden ben daha da mutluyum” dedi. Oyuncu, yurtdışındaki sinemayla Türkiye sineması arasındaki farkın sorulması üzerine “Mars’la Dünya arasındaki fark gibi” ifadelerini kullandı. Bilginer son olarak Hollywood’dan teklifler geldiğini söyledi. 

YAPTIĞIN İŞE GÖRE DEĞERLENDİRİYORLAR 

Emmy’de ödül alan ilk Türk olan Bilginer, “İnsanlar, orada yaptıkları işlere göre, değerlendiriliyor. Rengine, diline göre değil” dedi.

Bilginer kendisini tebrik eden sevenlerinin fotoğraf isteklerini de kırmadı.


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