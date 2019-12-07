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  3. Haluk Bilginer Emmy ödülünü ne yaptı? Eski eşi açıkladı!

Haluk Bilginer Emmy ödülünü ne yaptı? Eski eşi açıkladı!

Haluk Bilginer Emmy ödülünü ne yaptı" Eski eşi açıkladı!

Aşkın Nur Yengi, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülen eski eşi Haluk Bilginer hakkında konuştu.

Uluslararası Emmy Ödülleri'ni kazanan ilk Türk oyuncu olan Haluk Bilginer, ödülünü kızı Nazlı’ya ithaf etmiş ve, "İzninizle bu ödülü kızım Nazlı Bilginer adına, bir gün onun da oyunculuğu seçeceği umuduyla almak istiyorum" demişti.

ÖDÜLÜ KIZINA VERDİ

Son olarak Bilginer'in eski eşi Aşkın Nur Yengi, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Haluk Bilginer’in Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilmesiyle ilgili konuşan Yengi, "Aile olarak mutluyuz. Türkiye adına özlediğimiz bir başarı... Ödülü hemen kızımız Nazlı’ya getirdi. Zaten her gün beraberiz" dedi.

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer 6 haziran 2006 tarihinde evlendi. Nazlı adında bir çocukları var. Çift, 2012 yılında anlaşmalı olarak boşandı.


Haluk Bilginer Emmy ödülünü ne yaptı? Eski eşi açıkladı!
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