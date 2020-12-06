Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu... "9 Kere Leyla" bu kadroya rağmen fiyasko!

Geçtiğimiz gün Netflix bünyesine dahil olan "9 Kere Leyla" filmi izleyiciden tam not alamadı. Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy isimleri kadrosunda bulunduran film, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Bir ev hanımı, kocası ve evlilik terapistleri arasında oluşan saplantılı bir aşk üçgenini konu alan filmin yönetmen koltuğunda Ezel Akay oturuyor. Ancak, ünlü yönetmenin şöhreti bile kurgusu ve komedisi beğenilmeyen filmi tepkilerden kurtaramadı.

Filmle ilgili sinemaseverlerden, köşe yazarlarına, Youtuber'lardan ünlü isimlere pek çok isim olumsuz kanaatini paylaştı. Birçok kişi filmi tamamlayamadığını dile getirirken, sabredip sonuna gelenler final sahnesini aşırı "sosyal mesaj" yüklü buldu.

Eleştirilerde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu ve Fırat Tanış gibi kaliteli bir oyuncu kadrosu ve Ezel Akay gibi güçlü bir yönetmenin varlığına rağmen filmin beklentiyi karşılayamamasına dikkat çekildi.

