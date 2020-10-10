Halsey'in Türkçe paylaşımı sosyal medyayı salladı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi

Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan ünlü şarkıcı Halsey geçtiğimiz haziran ayında Türk DNA'sına sahip olduğunu açıklamış ve Türk takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılaşmıştı. Halsey’in Twitter hesabından yaptığı Türkçe paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



Halsey attığı Tweeet’te: “Herkes sakin olsun lütfen” yazdı ve daha sonra Instagram sayfasının hikaye bölümünde bir Türk mizah dergisinin adının yazılı olduğu bir kahve kupasının fotoğrafını paylaştı.

Ünlü şarkıcı daha önce de Instagram hesabından, "Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum" diye paylaşım yapmıştı.

DEMET AKALIN’DAN CEVAP GECİKMEDİ

Halsey’in Türkçe paylaşımına ünlü şarkıcı Demet Akalın’dan yanıt geldi. Akalın’ın: “Türkçe öğretebilirim” yanıtı ise bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu oldu.