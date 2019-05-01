Halka dizisi hakkında flaş iddia!
TRT'nin iddialı dizisi Halka hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Reytinglerde istediği sonucu alamayan Halka'nın erken final yapacağı öne sürüldü.
Halka dizisi her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyordu. Sevilen dizinin erken final yapma kararı aldığı iddia edildi
Halka dizisinin izleyicileri bu kararı üzüntüyle karşılarken, bu kararın arkasında son haftalarda git gide düşen reytingler olduğu öğrenildi.
Başrollerinde Hande Erçel ile Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı Halka dizisi son haftalarda büyük bir reyting kaybı yaşamıştı.
Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuna karşın yeterli ilgiyi göremeyen ve beklentiyi karşılayamayan Halka dizisinin 20. bölümde final yapacağı öne sürüldü.