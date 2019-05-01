Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9598
  • 6,6908
  • 245.84
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Halka dizisi hakkında flaş iddia!

Halka dizisi hakkında flaş iddia!

Halka dizisi hakkında flaş iddia!

TRT'nin iddialı dizisi Halka hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Reytinglerde istediği sonucu alamayan Halka'nın erken final yapacağı öne sürüldü.

Halka dizisi her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyordu. Sevilen dizinin erken final yapma kararı aldığı iddia edildi

Halka dizisinin izleyicileri bu kararı üzüntüyle karşılarken, bu kararın arkasında son haftalarda git gide düşen reytingler olduğu öğrenildi.

Başrollerinde Hande Erçel ile Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı Halka dizisi son haftalarda büyük bir reyting kaybı yaşamıştı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuna karşın yeterli ilgiyi göremeyen ve beklentiyi karşılayamayan Halka dizisinin 20. bölümde final yapacağı öne sürüldü.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Can Yaman'ın annesi herkesi hayrete düşürdü!
Teoman Serdar Ortaç'ın aranjör fiyatı hakkındaki tartışmasına cevap verdi
Ezgi Mola Mustafa Sakallı ile evlenecek mi?
'Mutlu yaşlar canım oğlum'
Deren Talu annesinin izinden gidiyor! Teklifi kabul etti...
Arkadaş grubunda kendi düşerken yanından sizi de ayırmayanlar var mı? Ya da hiç olmuş muydu?

Her Arkadaş Grubunda Böyle Biri Vardır

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Maduro'dan sert açıklama: Bu darbe girişimi cezasız kalmayacak

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar