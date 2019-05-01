Halka dizisi hakkında flaş iddia!

Halka dizisi her hafta Salı günleri yeni bölümleriyle TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyordu. Sevilen dizinin erken final yapma kararı aldığı iddia edildi

Halka dizisinin izleyicileri bu kararı üzüntüyle karşılarken, bu kararın arkasında son haftalarda git gide düşen reytingler olduğu öğrenildi.

Başrollerinde Hande Erçel ile Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı Halka dizisi son haftalarda büyük bir reyting kaybı yaşamıştı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuna karşın yeterli ilgiyi göremeyen ve beklentiyi karşılayamayan Halka dizisinin 20. bölümde final yapacağı öne sürüldü.