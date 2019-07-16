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  3. 'Halit Kıvanç hayatını kaybetti' iddiasına oğlundan yalanlama

'Halit Kıvanç hayatını kaybetti' iddiasına oğlundan yalanlama

'Halit Kıvanç hayatını kaybetti' iddiasına oğlundan yalanlama

Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç'ın sağlığı ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından, oğlu Ümit Kıvanç bir açıklama yaptı.

Belgesel sinemacı ve yazar Ümit Kıvanç, babası Halit Kıvanç ile ilgili iddiaları "Babam evinde, TV seyrediyor. Böyle bir şeyi kim neden yayar, anlamak mümkün değil. Herhalde durduk yerde kötülük olsun diye falan" sözleriyle yalanladı.

Halit Kıvanç'ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada yayılan iddialara oğlu Ümit Kıvanç cevap verdi. Ümit Kıvanç, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Babamın sağlık durumuyla ilgili bir yalan haber yayıldı, herkesten mesajlar telefonlar geliyor. Babam evinde, TV seyrediyor. Böyle bir şeyi kim neden yayar, anlamak mümkün değil. Herhalde durduk yerde kötülük olsun diye falan" ifadelerini kullandı.

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