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  3. Halit Ergenç'ten eşi Bergüzar Korel'e: Pamuklara sarıyorum onu

Halit Ergenç'ten eşi Bergüzar Korel'e: Pamuklara sarıyorum onu

Halit Ergenç'ten eşi Bergüzar Korel'e: Pamuklara sarıyorum onu

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Ergenç, kendisi gibi oyuncu olan hamile eşi Bergüzar Korel hakkında konuştu.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti ikinci oğullarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Doğumdan önce son ayların içerisinde olan ikiliden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç‘in yeni dizisi Babil‘in yayınlanan ilk bölümünde Ergenç‘in etkileyici oyunculuk performansı sonrası “Senin mesleğine olan; aşkını, yeteneğini, saygını heyecanını seveyim.” diyerek eşine destek olmuştu.

Halit Ergenç’e Bergüzar Korel’in o sözleri hatırlatılınca ünlü oyuncu, “Canım benim o” dedi. Hamilelik sürecinde duygusal olduğunu söyleyip, müzik dinlediğinde ağladığını söyleyen Korel’in açıklamalarına eşi Ergenç, “Duygusal olmaması mümkün mü, hamile o. Pamuklara sarıyorum onu, canımın içi o” diye konuştu.


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