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  3. Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler: Müthişsin sevgilim

Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler: Müthişsin sevgilim

Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler: Müthişsin sevgilim

Bergüzar Korel, İngiltere'de kapalı gişe sahnelenen ‘Girls and Boys'tan uyarlanan ‘Kızlar ve Oğlanlar' adlı oyun ile tiyatroya döndü. 15 yıl aradan sonra ilk kez önceki akşam Kadıköy'de sahneye çıktı. Eşi Halit Ergenç'ten övgüler gecikmedi.

Bergüzar Korel, ‘Azize Hemşire'yi canlandırdığı ‘Vatanım Sensin'in 2 yıl önce final yapmasıyla dizilere mola vermişti. Bergüzar Korel, İngiltere'de kapalı gişe sahnelenen ‘Girls and Boys'tan uyarlanan ‘Kızlar ve Oğlanlar' adlı oyun ile tiyatroya döndü. 15 yıl aradan sonra ilk kez önceki akşam Kadıköy'de sahneye çıktı.

"GURUR DUYUYORUM"

Aralarında Ezgi Mola, Miray Daner, Engin Akyürek, Hatice Şendi, Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin olduğu oyuncular, finalde Bergüzar Korel'i ayakta alkışladı. Halit Ergenç de Bergüzar Korel'i öve öve bitiremedi. "Eşim olduğu için söylemiyorum; muhteşem ve inanılmaz bir performanstı. Aylardır çalışıyor. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

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