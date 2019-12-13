Halit Ergenç, Ozan Güven ve Aslı Enver'i buluşturan Babil dizisinin kanalı belli oldu

Projenin ilk olarak Digiturk’ün internet platformu beIN Connect’te yayınlanacağı açıklanmıştı. Ancak Ay Yapım imzalı diziyle ilgili ilginç bir gelişme olmuş ve yayın tarihi konusunda anlaşamadıklarını belirten taraflar karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Ay Yapım’ın Birce Akalay, Mesut Akusta ve Aslı Enver’in de rol aldığı dizi için dijital platform yerine Star TV ve FOX’la görüşmeye başladığı gündeme gelmişti.

KANALI BELLİ OLDU

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; üçüncü bölüm çekimlerinin başladığı dizi için yapımcı Kerem Çatay Star TV ile prensipte anlaştı. Uluç Bayraktar’ın yönettiği dizinin dijital platform için 70 – 80 dakika olarak çekilen bölüm süresinin Star TV’de ne kadar olacağı ise merak konusu oldu.