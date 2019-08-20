Halit Ergeç ile Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu?

Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, önceki gün Levent'teki bir AVM'de objektiflere yansıdı.

20 Ağustos 2019 Salı 10:24
Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 10:24
Halit Ergeç ile Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu"

Dostlarıyla yemek yiyen çift, daha sonra mağazaları dolaştı. Şimdilerde 3 aylık hamile olan Bergüzar Korel, karnının belli olmaması için bol bir sweatshirt tercih etti. Çift, bebeklerinin cinsiyetini ise henüz öğrenmediğini belirtti. Hatta iddiaya göre Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, doğum anına kadar bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek istemiyorlar. 10 yıldır evli olan çiftin oğulları Ali ise 9 yaşında.

Öte yandan Bergüzar Korel, ‘Vatanım Sensin’ dizisinin final yapmasının ardından ‘Kızlar ve Oğlanlar’ adlı tek kişilik oyunuyla seyirci karşısına çıkmıştı. Bu arada tekrar anne olmak istediğini de belirtmişti.

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