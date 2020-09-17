Halil Sezai'ye meslektaşı Sıla'dan tepki: Sana yazıklar olsun !

İstanbul'un Tuzla ilçesinde kiraladığı villada çekim yaparken, yan villada yaşayan 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’le tartışan Halil Sezai, tartışmanın büyümesi üzerine yaşlı adama şiddet uyguladı. 41 yaşındaki şarkıcının, komşusunu tekme-tokat dövdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

"BENİM YAPTIĞIM ŞEY DE HAYVANLIK"

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Halil Sezai, "Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok. Üzgün müyüm? Hem de çok. Savunulacak bir tarafım da yok. Olan oldu. Çok üzgünüm. Herkesten de özür diliyorum. Kendisinden de özür diliyorum. Her ne olursa olsun yapmamam gereken bir şeydi ama işte…" açıklamasını yapmıştı.

SILA'DAN DA TEPKİ GELDİ

Yaşlı adama şiddet görüntüleri sosyal medyada gün boyu gündemde kalırken, Halil Sezai'ye her kesimden tepkiler çığ gibi büyüdü. Sinan Akçıl, Fulden Uras ve Alişan gibi isimlerin ardından Halil Sezai’ye bir tepki de meslektaşı Sıla Gençoğlu'ndan geldi.

Ünlü şarkıcı, Twitter hesabı üzerinden “Yazıklar olsun Halil Sezai” mesajını yazdı. Sıla'nın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.