Halil Sezai'den bir ilk! Sevgilisiyle mutluluk pozunu paylaştı

İncir Reçeli filmi ile büyük bir şöhrete kavuşan ünlü şarkıcı Halil Sezai, Tuzla'da komşunu darp etmesi haberleri ile gündeme gelmişti. Yaşlı adamı darp etmesi nedeniyle eleştirinin hedefi haline gelen Halil Sezai, hapis cezası almasıyla zor günler yaşadı. Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Halil Sezai yaptığı son paylaşımla herkesi şaşırttı.



Melike Beşli ile dört yıldır aşk yaşayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai ilk kez sevgilisiyle paylaşım yaptı. Sevgilisine sarıldığı anı paylaşan Halil Sezai, 'Kalbim..

Atıyorsa..

Varsa bir anlamı..

Nefes almamın..

Sen varsın diye..

Yoksa..

Geri kalan her şey..

Boş...' notunu düşerek kalp emojisi koydu.