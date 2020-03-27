Halil Sezai saçlarıyla vedalaştı: Memnun musun Çin?
Şarkıcı Halil Sezai, koronavirüs salgını nedeniyle kafasını kazıttı. Saçlarıyla vedalaşan Sezai, yeni imajıyla Çin'e sitem etmeyi de ihmal etmedi.
Çin'den neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınından korunabilmek amacıyla kedisi, köpeği ve kaplumbağasıyla beraber eve kapanan Halil Sezai, karantina günlerinden fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
'MEMNUN MUSUN ÇİN?'
Sezai, sayfasına eklediği son kareyle sevenlerini şaşırttı. Uzun saçlarını kazıtan ünlü şarkıcı, fotoğrafın altına esprili bir de not düştü: “Al işte olacağı buydu. Memnun musun korona? Memnun musun Çin?”