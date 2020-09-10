Halil Kumova kimdir, kaç yaşındaydı? Usta tiyatrocu Halil Kumova vefat etti...

Halil Kumova, vefat ettiği haberi sevenlerinin derin yasa boğdu. 2000 yılına kadar Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Halil Kumova 100'den fazla dizi ve filmde rol almıştır. Muhteşem Yüzyıl, Karadayı gibi yapımlarda yer alan Halil Kumova, 2017 yılında Mehmet Memduh Paşa karakteri ile Payitaht Adbülhamid dizisinde yer almıştır.

HALIL KUMOVA KIMDİR?

Halil Kumova, 23 Mart 1956, Bursa'da dünyaya gelmiştir. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Uzun süre Bursa Devlet Tiyatrosunda sözleşmeli çalıştıktan sonra 2000 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten itibaren film ve dizilerde oynamaktadır. Şimdiye kadar 100'e yakın film ve dizide rol almıştır.

Usta oyuncu Kumova son olarak Necati Aslan'ın senaristi ve yönetmeni olduğu 'Zalo' adlı sinema filminin de rol aldı. Çekimlerine Malatya’nın Yeşilyurt ve Arapgir ilçelerinde başlanılan sinema filminde başrollerini Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Aslan, Belma Memati, Aslı Balcı, Ersel Sibil, Sanem Seyhan gibi ünlü isimler paylaşıyor. 1933'te dönemin Malatya Valisinin 3 kişi tarafından soyulmasını konu alan filmin çekimlerine ise Kumova’nın ölümü nedeniyle bir süre ara verildi.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Payitaht Abdülhamid (2 Sezon, Mehmet Memduh Paşa, 2017)

Kalbimdeki Deniz (2. Sezon, Konuk oyuncu, 2017)

Aile İşi (Konuk oyuncu, 2016)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Şeyhülislâm Esad Efendi, 2015)

Asla Vazgeçmem (2 Sezon Adil Baba, 2015-2016)

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (İlyas Ata, 2015)

Hayat Benim (4. Sezon, İskender, 2016)

Not Defteri (Nusret, 2014)

Küçük Kıyamet (Baba, 2014)

Karagül (Sadık Ağa, 2013)

Galip Derviş (2. Sezon, Civan Çakırcalı, 2013)

Aşkın Bedeli (2., 3. Sezon, 2014-2015)

Adını Kalbime Yazdım (Süleyman Ağa, 2013)

Karadayı (3 Sezon, Deli Faruk'un Adamı, 2012-2014)

Umutsuz Ev Kadınları (2., 3. Sezon, 2012-2013)

Kırık Zeytin Dalı (Baba, TV Filmi 2010)

Aşk ve Ceza (2. Sezon, Ahmet Moran, 2011)

Ömre Bedel (Akif, 2009)

Geniş Aile (3. Sezon, Alemdar, 2011)

Emret Komutanım (Konuk oyuncu, 2008)

Adanalı (Konuk Oyuncu, 2008)

Tek Türkiye (Halil, 2007)

Arka Sokaklar (Abbas, Konuk Oyuncu, 2006, 2010)

Kırık Kanatlar (Konuk Oyuncu, 2005)

Gümüş (Konuk Oyuncu, 2005)

Son Yaprak (Yaver, 2004)

Büyük Buluşma (Konuk Oyuncu, 2004)

Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu, 2004-2005)

Anlatsam Roman Olur (Baba, 2004)

Lahmacun ve Pizza (Konuk Oyuncu, 2002)

Gülbeyaz (Konuk Oyuncu, 2002)

En Son Babalar Duyar (Konuk Oyuncu, 2002)

Yılan Hikayesi (Milli Piyangocu, 1999)

Çiçek Taksi (Konuk Oyuncu, 1995)

Şehnaz Tango (Yardımcı Oyuncu, 1994)

Gerçek Kesit ((1993)

Bizim Mahalle (Konuk Oyuncu, 1993)

USTA TİYATROCU HALİL KUMOVA VEFAT ETTİ

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova, bir film çekimi için bulunduğu Malatya'da rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.