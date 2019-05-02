Hale Soygazi ve Murat Şar kimdir, kaç yaşında? Hale Soygazi ve Murat Şar davasında gelişme!

Hale Soygazi ve Murat Şart ile ilgili detaylar araştırılıyor. Murat Şar kimdir? Özel bir televizyon programına katılan Murat Şar, Hale Soygazi'nin oğlu olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Edremitli Murat Şar’ın bir televizyon programında annesinin oyuncu Hale Soygazi olduğunu iddia etmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan oyuncu Hale Soygazi, program ve televizyon kanalı hakkında 1 liralık sembolik tazminat davası açmıştı. Duruşmada söz alan taraf avukatlarının dinlenilmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, davacı Hale Soygazi ve davalı Murat Şar’ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek DNA testi yapılmasına karar verdi.

HALE SOYGAZİ VE MURAT ŞAR İÇİN DNA TALEBİ!

Edremitli Murat Şar’ın bir televizyon programında annesinin oyuncu Hale Soygazi olduğunu iddia etmesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan oyuncu Hale Soygazi, program ve televizyon kanalı hakkında 1 liralık sembolik tazminat davası açmıştı.

Programda “çocuğunu terk eden anne” imajı oluşturularak toplum nezdinde küçük düşürüldüğünü iddia eden Soygazi’nin açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan taraf avukatlarının dinlenilmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, davacı Hale Soygazi ve davalı Murat Şar’ın Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek DNA testi yapılmasına karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

MURAT ŞAR KİMDİR?

Özel bir televizyon programına katılan Murat Şar, Hale Soygazi'nin oğlu olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 40 yaşında olan Murat Şar iddialara göre, Hale Soygazi'nin bir günlük evlatlık verdiği çocuğu. O dönemde Hale Soygazi ile evli olan Ahmet Özhan ilk kez konuştu. Show Tv'de yayınlanan programa dava açan Hale Soygazi konuyu hukuki yollarla çözeceğini ifade etmişti

HALE SOYGAZİ KİMDİR?

Hale Soygazi, 6 Mayıs 1950 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Erenköy Kız Lisesi‘nde öğrenim gördü. Fransız Filolojisi bölümünde eğitim almak için üniversiteye kaydoldu. Ancak henüz ikinci sınıftayken okulu bırakıp mankenlik kursuna katılmak için İsviçre‘ye gitti. Türkiye‘ye döndükten sonra manken ve fotomodel olarak çalışmaya başladı. 1973 yılında Saklambaç Gazetesi tarafından düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması‘na katılarak birinci oldu. Daha sonra Avrupa Güzeli seçildi. İlk filmi Natuk Baytan‘ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, başrollerini Kadir İnanır‘la paylaştığı Ölüme Koşanlar isimli yapımdı. Ardından Mahkum, Fatihin Fedaisi Kara Murat, Bir Garip Yolcu ve Vurun Kahpeye isimli filmlerde rol aldı.

1978 yılında Yavuz Özkan‘ın yönetmenliğini yaptığı, Cüneyt Arkın ve Tarık Akan‘ın da bulunduğu Maden isimli filmde canlandırdığı karakterle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

Hale Soygazi bir dönem müzikle de yakından ilgilendi. Fakat bu süreç uzun ömürlü olmadı. 1984 yılına kadar bir yapımda yer almayan Soygazi sinemaya oldukça güçlü bir şekilde geri döndü. Atıf Yılmaz‘ın yönetmenliğini yaptığı ''Bir Yudum Sevgi'' adlı film Hale Soygazi'ye ikinci kez Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırdı.

Bu filmi Bir Yudum Cennet ve Kadının Adı Yok adlı yapımlar izledi. 1997 yılında izleyiciyle buluşan, yönetmenliğini Barış Pirhasan‘ın yaptığı Usta Beni Öldürsene ise çeşitli festivallerden farklı dallarda 5 ödül aldı.

Soygazi, tiyatroyla da yakından ilgilendi. 2001 yılında ilk kez Küçük Prens adlı oyunda sahneye çıktı. 2004‘deki 41. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Şener Şen‘le birlikte Yaşam Boyu Onur Ödülü‘nün sahibi oldu. Daha sonra Sil Baştan isimli dizide Ceyda Düvenci ve Özlem Tekin‘le kamera karşına geçti. 2011 yılında Kuzey Güney adlı dizi filmde rol almaya başladı.

2 KERE EVLİLİK YAPTI

1976 yılında Ahmet Özhan ile evlenen Hale Songazi daha sonra 1985 yılında bu evliliğini bitirdi. 2006 yılında Murat Belge ile dünyaevine giren Hale Soygazi'nin evliliği devam ediyor.