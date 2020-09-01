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  3. Haldun Boysan Aydın Boysan'ın oğlu mu? Burak Boysan'dan zorunlu açıklama!
01 Eylül 2020 Salı 13:53 | Son Güncelleme:

Haldun Boysan Aydın Boysan'ın oğlu mu? Burak Boysan'dan zorunlu açıklama!

Haldun Boysan Aydın Boysan'ın oğlu mu" Burak Boysan'dan zorunlu açıklama!

Ünlü sanatçı Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Boysan'ın ölümü sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken, arama motorlarındaki yanlış bir bilgi ise karışıklığa neden oldu.

Bazı arama motorlarında Haldun Boysan'ın mimar Aydın Boysan'ın oğlu olduğu bilgisi, Aydın Boysan'ın tek oğlu Burak Boysan'a zor anlar yaşattı. Ölüm haberinden sonra telefonları susmayan Burak Boysan, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmak zorunda kaldı:

"Sabahtan beri tek tek cevap veriyorum herkese. Fakat yetişemiyorum artık. Boysan soyadı Soyadı Kanunu çıktıktan sonra 1930’larda yayınlanan Soyadı Kitabındaki popüler soyadlarından biri. Ankara’da, Konya’da, Akdeniz kıyılarında, Rize Fındıklı’da sayısız Boysan var. Sadece Rize Fındıklı’dakiler yakın akrabamız. Haldun Boysan değerli bir insan belli ki, fakat akraba değiliz maalesef."

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