Hakan Ural'dan yıllar sonra gelen Sibel Can itirafı! "O zaman kıyameti kopartmışlardı"

Hakan Ural 20 yıl önce boşandığı Sibel Can ile olan fotoğrafı hakkında yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı. Kanal D’nin sabah kuşağında “Neler Oluyor Hayatta?” programını sunan Hakan Ural çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ural, eski eşi Sibel Can’ın yeni çıkardığı Hayat albümünü çok beğendiğini ve desteklediğini dile getirdi.



“BENDE ÇİFT TORPİLLİ”

Hakan Ural, Sibel Can’ın yeni albümünü dinlediğini ve çok beğendiğini söyledi. Ural: “Ben bütün sanatçı arkadaşlarıma destekte bulunuyorum. Ama o benim çocuklarımın annesi olması sebebiyle bir torpili var.” açıklamasında bulundu.

"O ZAMAN KIYAMETİ KOPARTMIŞLARDI"

Hakan Ural, Sibel Can ile 20 yıl önce çektirdiği fotoğrafın son zamanlarda sosyal medyada popüler olması hakkında konuştu. Ural: “Bu aralar anormal bir patlama oldu onda. Niye acaba? Biz evliyken kıyameti kopartmışlardı.” itirafında bulundu.

Hakan Ural, bir dönem ilginç tarzıyla eleştiri konusu olan oğlu Engincan Ural’ın yakında giyim markası piyasaya çıkaracağını açıkladı.