  • $7,8618
  • 9,5326
  • 465.158
  • 1361.83
  • Haberler
  • Magazin
  • Hakan Ural Defne Samyeli'yi yerden yere vurdu: Kötü bir yorumcu, amatör oyuncu!
11 Aralık 2020 Cuma 16:53 | Son Güncelleme:

Hakan Ural Defne Samyeli'yi yerden yere vurdu: Kötü bir yorumcu, amatör oyuncu!

Hakan Ural Defne Samyeli'yi yerden yere vurdu: Kötü bir yorumcu, amatör oyuncu!
IHA

Hakan Ural, sunuculuğunu yaptığı programda Defne Samyeli'yi fena eleştirdi. Samyeli'nin, kötü bir yorumcu ve amatör oyuncu oyuncu olduğunu vurguladığı anlar sosyal medyayı salladı.

Hakan Ural ise hafta içi her gün canlı yayınlanan Nur Tuğba Namlı ile birlikte sunuculuğunu yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında Defne Samyeli’nin bu açıklamalarını değerlendirdi. Ural, Samyeli’nin Okan Bayülgen’in programında gündem olmaktan rahatsız olmasını belirtmesi üzerine “Sanat camiasında oluyorsa, magazinin bir parçasıdır zaten. Hayata bakışı yanlış” yorumunda bulundu.

SERT BİR DİLLE ELEŞTİRDİ

Defne Samyeli’nin açıklamalarına yönelik ise şanslı biri olduğunu söyleyerek “Becerisi olmadığı meslek dallarında sürekli olarak üretim kaydeden biri” dedi. Konservatuvardan mezun olanların iş sıkıntısı yaşadığını ifade eden Hakan Ural, Defne Samyeli’nin iyi bir şarkıcı olmadığını düşündüğünü “kötü bir yorumcu” sözleriyle ifade etti. Samyeli’nin oyunculuk performansının ise amatör olduğunu vurguladı.

<p>Azadlık Meydanı'nda kutlanan Zafer Günü'nde Türk Komandoları da yer aldı. Türkiye'yi ve kardeş ül

İki devlet tek millet olarak dünyaya ne söyledik?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İnsansız Kara Aracı (İKA) görücüye çıktı! (İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Yusufeli Barajı'nda sona gelindi! Gövdesinin tamamlanmasına 16 metre kaldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.