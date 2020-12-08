Hakan Taşıyan'dan üzücü haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı

Bir döneme damgasını vuran şarkıcı Hakan Taşıyan'dan üzücü haber geldi. Sağlık sorunları yaşayan Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Taşıyan, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Daha önce organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan’ın, organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edildi ve kendisi için aranan B rh+ ve 0 rh+ kan bulundu. Taşıyan için organ da bulunursa ameliyata alınacak.