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  • Hakan Taşıyan'dan sevindiren haber... Sağlık Bakanlığı devreye girdi tedaviye alındı
21 Ekim 2020 Çarşamba 14:07 | Son Güncelleme:

Hakan Taşıyan'dan sevindiren haber... Sağlık Bakanlığı devreye girdi tedaviye alındı

Hakan Taşıyan'dan sevindiren haber... Sağlık Bakanlığı devreye girdi tedaviye alındı

Önceki gün hastaneye kaldırılan ünlü müzisyen Hakan Taşıyan'dan güzel haber geldi. Taşıyan'ın tedavisine başlandığı öğrenildi.

Arabesk müziğinin usta isimlerinden Hakan Taşıyan ciddi sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Ayağındaki ağrılar yüzünden tedavi görmeye başlayan Taşıyan’ın hastalığı, karaciğer ve böbrek rahatsızlığına kadar ilerledi. Dün sevenlerinden dua isteyen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREDE!

Şarkıcı Işın Karaca sosyal medya hesabından güzel haberi duyurdu; Sevim Emre Gencebay'dan aldığım bilgiye göre sevgili Hakan Taşıyan şu an da hastanede tedaviye alınmış ve en güzel haber de organ nakline ihtiyacı olmaması! Buradan bu müzisyen kardeşimize sahip çıkan Sağlık Bakanlığı ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum..

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